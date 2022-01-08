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08.01.2022 13:29
Рубрика: Власть

Минобороны РФ показало новые кадры отправки миротворцев в Казахстан

Текст: Юрий Гаврилов
Российское военное ведомство распространило очередные кадры того, как с подмосковной авиабазы Чкаловская и аэродрома в Ульяновской области на военно-транспортных самолетах отправляют в Казахстан основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ.

На первом ролике хорошо видно, как в Чкаловской осуществляют погрузку в военные транспортники Ил-76 бронеавтомобиля "Тигр" и армейского грузовика. Следом в самолет заходят военнослужащие. Судя по всему, такие операции экипажи И-76 и десантники ранее отработали до автоматизма. Не видно никакой суеты среди военных. Они молча и сосредоточенно занимаются своим делом.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
На российских военных аэродромах продолжается погрузка миротворцев и техники для направления в Казахстан

Также спокойны и выверены действия экипажа самолета, который готовится к взлету. Эти кадры сняты в кабине транспортника на аэродроме в Ульяновской области.

Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об участии миротворческих подразделений ОДКБ в нормализации ситуации в Казахстане. Он сказал, что Коллективные миротворческие силы Организации на ограниченный период направлены в среднеазиатскую республику в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года. "Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - сообщил Конашенков. Он отметил, что самолеты нашей военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски в республику воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.

- В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт, - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

По его словам, руководить действиями миротворческих сил ОДКБ поручено командующему Воздушно-десантными войсками России генерал-полковнику Андрею Сердюкову. Под его руководством прибывшие в Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач.

"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь", - сообщил Конашенков.

Минобороны РФ в течение последних дней систематически информировало, что самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей перебрасывают в Казахстан основные сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Погрузкой десантников, их штатной техники и вооружения занимаются на аэродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный". А уже прибывшие в Казахстан подразделения наших "голубых касок" выполняют поставленные им задачи. В том числе обеспечивают прием и развертывание основных сил миротворческого контингента.

Известно, что в рамках этой операции военно-транспортная авиация России выполнила уже не один десяток рейсов.

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