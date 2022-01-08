Митрополит Иларион: Нам не надо возобновлять институт смертной казни

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) убежден, что возвращение смертной казни в России не уменьшит число преступлений.

"Я думаю, что нам не надо возвращаться к тому, что было в прошлом, и возобновлять институт смертной казни, поскольку этот институт не приведет ни к уменьшению числа преступлений, ни к каким-то позитивным изменениям и сдвигам в общественном сознании. Тот человек, который идет на тяжкое преступление - совершение террористического акта или еще какие-либо преступления, за которые можно было бы карать смертью, - такой человек, как правило, не боится смерти, как это имеет место в случае террористов-смертников. Даже если он боится смерти, все равно наличие в уголовном кодексе смертной казни не остановит его от преступления", - высказал свое мнение владыка в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Напомним, что недавно на сайт Конституционного суда России была выложена книга его председателя Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл". По словам автора, возвращение в правосудие смертной казни в качестве высшей меры наказания для России не исключается.