Митрополит Иларион поддержал законопроект "О гражданстве РФ"

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поддержал законопроект о лишении гражданства. Он считает, что это необходимая мера, если граждане из-за границы способствуют подрыву своего государства.

"Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение - а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России", - заявил владыка в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Эта инициатива, по его словам, направлена на то, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Справка "РГ"

Президент России Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. В нем предполагается упростить процедуру получения гражданства по нескольким категориям лиц, а также вводится процедура прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.