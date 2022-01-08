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08.01.2022 16:03
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион поддержал законопроект "О гражданстве РФ"

Текст: Елена Новоселова

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поддержал законопроект о лишении гражданства. Он считает, что это необходимая мера, если граждане из-за границы способствуют подрыву своего государства.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Путин предложил лишать российского гражданства за ряд тяжких преступлений

"Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение - а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России", - заявил владыка в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Эта инициатива, по его словам, направлена на то, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Справка "РГ"

Президент России Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. В нем предполагается упростить процедуру получения гражданства по нескольким категориям лиц, а также вводится процедура прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.

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