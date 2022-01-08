Новости

Эксперимент по снижению стоимости проезда в метро Москвы продлили до апреля 09:53
Овечкин обошел Йокинена по числу матчей в НХЛ 09:47
Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по факту госизмены 09:44
В Казахстане расследуют дело в отношении 180 продавцов сжиженного газа 09:24
Гинцбург оценил вероятность положительного ПЦР после назальной вакцины 08:57
США одобрили добровольный отъезд сотрудников генконсульства в Алма-Ате 07:47
Минздрав Иркутской области выяснит причину смерти школьницы в больнице 07:47
МВД Казахстана: Задержано более 4,2 тысячи участников беспорядков 07:23
Врач Роспотребнадзора: Запахи при "омикроне" меняются редко 07:10
В Китае при пожаре в медцентре погибли пять человек 06:45
В Кузбассе возбудили уголовное дело о гибели стариков в пансионате 06:38
Названы самые распространенные симптомы штамма "омикрон" 06:34
Президент Туркменистана распорядился потушить газовый кратер в пустыне Каракумы 05:48
МВД: С 1 июля срок оформления паспорта составит 5 дней 05:20
Пушков прокомментировал слова Блинкена о нерасширении НАТО 04:38
Посол РФ в США: Расширение НАТО противоречит принципу безопасности в Европе 03:58
Антонов назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать безопасность 03:40
Вирусолог Жемчугов исключил подъем заболеваемости COVID-19 после праздников 02:40
Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб в результате несчастного случая 02:14
В Кемеровской области при пожаре в пансионате погибли 4 человека 01:35
В МИД РФ назвали хамским заявление Блинкена о миротворцах в Казахстане 01:21
В МИД РФ напомнили о заверениях Запада не расширять НАТО на восток 00:25
Косачев: Бунт в Казахстане нацелен на насильственный захват власти 07.01.2022
Токаев заявил о шести волнах атак террористов на Алма-Ату 07.01.2022
В подмосковных Химках ликвидировано открытое горение на складе 07.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
08.01.2022 09:39
Рубрика: Власть

На российских аэродромах продолжается погрузка миротворцев и техники для направления в Казахстан

Текст: Иван Петров
На военных аэродромах трех российских регионов продолжается погрузка военнослужащих и техники ВДВ России на военно-транспортные самолеты Ил-76 для последующего отправления в Казахстан. Об этом в субботу утром сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что сегодня планируется выполнить более 20 самолето-рейсов. По прибытии в Казахстан российские военнослужащие приступят к выполнению ранее поставленных задач.

В министерстве обороны РФ рассказали, что подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа прибудут на аэродромы "Житыген" и "Алматы".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Шойгу поддерживает контакт с коллегами из ОДКБ по миротворческой операции в Казахстане

Указанные подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Уточняется, что подразделения ВДВ находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный".

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - говорится в сообщении российских военных.

Напомним, миротворческий контингент перебрасывается в Казахстан согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятому 6 января 2022 года. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами направленных миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении государства в правовое поле.

В ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по факту госизмены
МВД: С 1 июля срок оформления паспорта составит 5 дней
МВД Казахстана: Задержано более 4,2 тысячи участников беспорядков
В Кузбассе возбудили уголовное дело о гибели стариков в пансионате
Президент Туркменистана распорядился потушить газовый кратер в пустыне Каракумы
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве