На военных аэродромах трех российских регионов продолжается погрузка военнослужащих и техники ВДВ России на военно-транспортные самолеты Ил-76 для последующего отправления в Казахстан. Об этом в субботу утром сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что сегодня планируется выполнить более 20 самолето-рейсов. По прибытии в Казахстан российские военнослужащие приступят к выполнению ранее поставленных задач.

В министерстве обороны РФ рассказали, что подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа прибудут на аэродромы "Житыген" и "Алматы".

Указанные подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Уточняется, что подразделения ВДВ находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный".

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - говорится в сообщении российских военных.

Напомним, миротворческий контингент перебрасывается в Казахстан согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятому 6 января 2022 года. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами направленных миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении государства в правовое поле.

В ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью.