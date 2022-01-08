Найдена актриса на роль Одри Хепберн в фильме Луки Гуаданьино

36-летняя американская актриса Руни Мара сыграет главную роль в байопике легендарной Одри Хепберн. Об этом сообщает NME.

Постановкой ленты займется номинант "Оскара" Лука Гуаданьино ("Назови меня своими именем", ремейк "Суспирии"). Сценарий пишет Майкл Митник ("Война токов"). Предприятие на балансе Apple Studios. При этом детали сюжета пока не известны, по датам и касту данных тоже еще нет.

Патришу Руни Мару мы знаем по ремейку "Кошмара на улице Вязов" 2010-го и по "Девушке с татуировкой дракона" 2011-го. Мара - номинантка премий "Оскар", "Золотой глобус" и давняя спутница Хоакина "Джокера" Феникса.

Умершая в 1993-м Одри Хепберн - одна из самых известных актрис Золотого века Голливуда, звезда "Римских каникул", "Завтрака у Тиффани", Наташа Ростова из "Войны и мира" 1956-го.