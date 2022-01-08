Названы самые узнаваемые меры нацпроекта "Демография" по итогам 2021 года

Материнский капитал, ежемесячные выплаты при рождении детей до трех лет, льготная ипотека для семей с детьми, а также диспансеризация людей старшего возраста - самые узнаваемые меры нацпроекта "Демография" по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты" в соцсетях.

Национальный проект "Демография", стартовавший в числе прочих в 2019 году, подразумевает поддержку государством семей, в первую очередь семей с детьми, на всех этапах: начиная от рождения и воспитания детей, помощи в получении образования и трудоустройстве, и заканчивая обширной программой по обеспечению активного долголетия для граждан старшего поколения. В рамках нацпроекта также предусмотрена пропаганда и создание условий для здорового образа жизни россиян, включая возможность и доступность регулярных занятий спортом.

"Большинство участников опроса информировано о таких проектах, как материнский капитал (73%) и ежемесячные выплаты на детей до трех лет (53%). Порядка трети респондентов знают о льготной ипотеке для семей с детьми, программе переобучения", - рассказала руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта "Демография" Евгения Кокорева.

Важно, что почти половина респондентов (45%) отметила увеличение заботы о семьях с детьми со стороны государства, подчеркивает эксперт.

Самым узнаваемым из проектов по содействию занятости стал проект "Бесплатное переобучение для граждан старше 50 лет, матерей с детьми, работников под риском увольнения, безработных".

В интернет-опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.