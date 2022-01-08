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08.01.2022 11:40
Рубрика: Общество

"Не забудьте однажды посмотреть на звезды": Стивену Хокингу - 80

Текст: Инга Бугулова
Сегодня, 8 января, Стивену Хокингу могло бы исполниться 80 лет. Знаменитый астрофизик не только сделал прорывные открытия и пробудил во многих неподдельный интерес к загадкам Вселенной, но и стал настоящим символом преодоления - история его жизни, которую не смогли сломить ужасная болезнь и инвалидное кресло, до сих пор вдохновляет людей по всему миру.

В день рождения ученого "Российская газета" вспоминает, что он говорил о перспективах человечества, религии и многом другом.

О перспективах жизни на Земле

Для нашего выживания в долгосрочной перспективе важно, чтобы мы смогли покинуть границы нашей хрупкой планеты. Существует множество угроз для нашего дальнейшего существования на Земле, например, ядерная война, катастрофическое глобальное потепление и генетически модифицированные вирусы, и число этих угроз, вероятно, увеличится в будущем с развитием новых технологий. Нам необходимо рассредоточиться в космосе и отправиться к другим звездам, чтобы катастрофа на Земле не означала конец человечества. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд.

О вере в Бога и игре в кости

Эйнштейн никогда не принимал квантовую механику из-за присущего ей элемента случайности и непостоянства. Он говорил: "Господь не играет в кости". Он был неправ дважды. Наличие черных дыр доказывает, что Господь не только играет в кости, но еще и бросает их туда, где никто не сможет их увидеть. Бог? Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной.

О своей инвалидности

Фото: REUTERS
Ученые поделились предсказаниями об открытиях, которые изменят нашу жизнь

Человеческая раса настолько ничтожна по сравнению со Вселенной, что инвалидность не имеет большого космического значения. Моя физическая ограниченность никогда не была помехой в моей работе, теоретической физике. В некоторой степени она даже помогла мне избежать бесконечных лекций и административной работы, которыми бы мне определенно пришлось заниматься, если бы не болезнь. Тем не менее преуспел я в этой сфере только благодаря помощи со стороны, а именно от моей жены, детей, коллег по работе и студентов. Я прожил полноценную жизнь и доволен ею.

Об ученых - рок-звездах

Для моих коллег я просто еще один физик, но для широкой публики я стал, возможно, самым известным ученым в мире. Отчасти потому, что ученые, за исключением Эйнштейна, не похожи на рок-звезд, а отчасти потому, что я вписался в стереотип инвалида-гения. Я не могу спрятаться за париком или темными очками - мое кресло меня выдает. Моя настоящая мечта - написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю нужно будет поместить на обложку голую женщину.

О советах, которые он дал детям

Первое: не забудьте однажды посмотреть на звезды, вместо того чтобы смотреть себе под ноги. Второе: никогда не бросайте начатое дело. Работа дает вам цель и смысл. Жизнь без нее станет пустой. Третье: если вам повезет и вы найдете свою любовь, помните, вы действительно ее нашли, и не стоит ею разбрасываться.

Справка "РГ"

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Великобритании. В 1963 году он окончил физический факультет Оксфорда. В тот же год ученому поставили диагноз боковой амиотрофический склероз, стремительное течение болезни привело к полному параличу, врачи прогнозировали, что жить ему осталось не больше двух лет. Несмотря на болезнь, Хокинг продолжал работать и за свою долгую жизнь (а прожил он 76 лет) сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и "испаряются". Занимался популяризацией науки, выпустив множество книг о законах Вселенной. До последнего ученый продолжал заниматься наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи и даже успел побывать в невесомости. Стивена Хокинга не стало в 2018 году.

Общество Космос Культура Литература

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