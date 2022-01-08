"Не забудьте однажды посмотреть на звезды": Стивену Хокингу - 80

Сегодня, 8 января, Стивену Хокингу могло бы исполниться 80 лет. Знаменитый астрофизик не только сделал прорывные открытия и пробудил во многих неподдельный интерес к загадкам Вселенной, но и стал настоящим символом преодоления - история его жизни, которую не смогли сломить ужасная болезнь и инвалидное кресло, до сих пор вдохновляет людей по всему миру.

В день рождения ученого "Российская газета" вспоминает, что он говорил о перспективах человечества, религии и многом другом.

О перспективах жизни на Земле

Для нашего выживания в долгосрочной перспективе важно, чтобы мы смогли покинуть границы нашей хрупкой планеты. Существует множество угроз для нашего дальнейшего существования на Земле, например, ядерная война, катастрофическое глобальное потепление и генетически модифицированные вирусы, и число этих угроз, вероятно, увеличится в будущем с развитием новых технологий. Нам необходимо рассредоточиться в космосе и отправиться к другим звездам, чтобы катастрофа на Земле не означала конец человечества. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд.

О вере в Бога и игре в кости

Эйнштейн никогда не принимал квантовую механику из-за присущего ей элемента случайности и непостоянства. Он говорил: "Господь не играет в кости". Он был неправ дважды. Наличие черных дыр доказывает, что Господь не только играет в кости, но еще и бросает их туда, где никто не сможет их увидеть. Бог? Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной.

О своей инвалидности

Человеческая раса настолько ничтожна по сравнению со Вселенной, что инвалидность не имеет большого космического значения. Моя физическая ограниченность никогда не была помехой в моей работе, теоретической физике. В некоторой степени она даже помогла мне избежать бесконечных лекций и административной работы, которыми бы мне определенно пришлось заниматься, если бы не болезнь. Тем не менее преуспел я в этой сфере только благодаря помощи со стороны, а именно от моей жены, детей, коллег по работе и студентов. Я прожил полноценную жизнь и доволен ею.

Об ученых - рок-звездах

Для моих коллег я просто еще один физик, но для широкой публики я стал, возможно, самым известным ученым в мире. Отчасти потому, что ученые, за исключением Эйнштейна, не похожи на рок-звезд, а отчасти потому, что я вписался в стереотип инвалида-гения. Я не могу спрятаться за париком или темными очками - мое кресло меня выдает. Моя настоящая мечта - написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю нужно будет поместить на обложку голую женщину.

О советах, которые он дал детям

Первое: не забудьте однажды посмотреть на звезды, вместо того чтобы смотреть себе под ноги. Второе: никогда не бросайте начатое дело. Работа дает вам цель и смысл. Жизнь без нее станет пустой. Третье: если вам повезет и вы найдете свою любовь, помните, вы действительно ее нашли, и не стоит ею разбрасываться.

Справка "РГ"

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Великобритании. В 1963 году он окончил физический факультет Оксфорда. В тот же год ученому поставили диагноз боковой амиотрофический склероз, стремительное течение болезни привело к полному параличу, врачи прогнозировали, что жить ему осталось не больше двух лет. Несмотря на болезнь, Хокинг продолжал работать и за свою долгую жизнь (а прожил он 76 лет) сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и "испаряются". Занимался популяризацией науки, выпустив множество книг о законах Вселенной. До последнего ученый продолжал заниматься наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи и даже успел побывать в невесомости. Стивена Хокинга не стало в 2018 году.