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08.01.2022 09:52
Рубрика: Общество

Нутрициолог рассказала, кому не следует есть красную рыбу

Текст: Михаил Русин
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

В красной рыбе содержатся полезные для организма жиры, а ее употребление позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также в этом продукте много улучшающего зрение витамина Е и триптофана, способствующего выработке мелатонина, который необходим для здорового сна. Однако в некоторых случаях все же следует осторожно относиться к употреблению красной рыбы.

Фото: iStock
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Как рассказала РИА Новости нутрициолог Алена Степанова, речь идет о пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем. Кроме того, эксперт рекомендует внимательно относиться к выбору красной рыбы.

"Если продукт бледного окраса, то это может указывать на ее несвежесть. Если очень яркая, то, возможно, корм для нее содержал красители", - поясняет Алена Степанова.

Чтобы сохранить полезные свойства красной рыбы, специалист советует ее не жарить, а тушить, варить или готовить на пару. При этом Алена Степанова отмечает, что этот продукт подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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