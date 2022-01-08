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08.01.2022 22:02
Рубрика: Власть

Около 495 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Количество военных с коронавирусом сократилось до 1379 человек

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 16 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 46,4 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 159,1 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 387 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 711 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 14 заболевших лечат гражданские медики. Еще 662 человека изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

За сутки более 20 военных вылечили от коронавируса

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 15 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 171 человека.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 182 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, из которых свыше 11,8 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 494 419 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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