Онлайн-саммит ОДКБ по ситуации в Казахстане пройдет в ближайшие дни

Видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ближайшие дни. С такой инициативой в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер предложение поддержал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пока понимания насчет даты онлайн-саммита нет. "Пока нет. Организатор - Армения", - сообщил он ТАСС.

Отметим, что в ходе беседы Токаев поблагодарил Путина за помощь от ОДКБ, особенно от России. Это был первый продолжительный разговор двух лидеров после начала беспорядков в Казахстане.