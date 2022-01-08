Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил Владимиру Путину, что обстановка в Казахстане развивается в сторону стабилизации. В субботу, 8 января лидеры впервые после начала беспорядков в Казахстане провели продолжительный телефонный разговор. Казахский президент выразил признательность главе российского государства за помощь от ОДКБ, особенно от России.
"Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане", - говорится в сообщении Кремля.
Токаев также попросил в ближайшие дни провести совместную видеоконференцию лидеров ОДКБ под председательством Армении. Путин поддержал это предложение.
Президенты РФ и Казахстана также договорились оставаться в постоянном контакте.