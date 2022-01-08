Путин провел телефонный разговор с Токаевым

"Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане", - говорится в сообщении Кремля.

Токаев также попросил в ближайшие дни провести совместную видеоконференцию лидеров ОДКБ под председательством Армении. Путин поддержал это предложение.

Президенты РФ и Казахстана также договорились оставаться в постоянном контакте.