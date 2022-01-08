Посол Казахстана пояснил ситуацию с инвестициями

Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди в контактах с США обсудил ситуацию в стране. В целом есть понимание, что происходит, сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.

"Правительство отправлено в отставку. Исполняющий обязанности мининдел Мухтар Тлеуберди переговорил с госсекретарем США Этони Блинкеном и объяснил ситуацию", - уточнил Кошербаев. По его словам, речь шла об американских вложениях. США являются крупнейшим инвестором на западе Казахстана, особенно в нефтегазовой отрасли.

Президент Касым-Жомарт Токаев твердо заверил, что все иностранные инвестиции - не только американские, но и российские и других стран - будут находиться под надежной защитой, информировал дипломат.