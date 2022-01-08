Православные храмы в Алма-Ате не пострадали во время беспорядков

С храмами в Алма-Ате все в порядке: они не пострадали во время беспорядков в городе, но пока закрыты.

"В Рождество владыка-митрополит Александр служил службу в главном храме южной столицы - Вознесенском соборе. Но после службы храмы закрыты, потому что ситуация остается тревожной: еще где-то на улицах перестрелки", - цитирует РИА Новости председателя отдела по взаимодействию церкви и общества Казахстанского митрополичьего округа РПЦ, ключаря Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате протоиерея Александра Суворова.

Те же сведения подтвердил и другой источник - руководитель Информационного отдела Астанайской и Алматинской епархии РПЦ и ее пресс-секретарь протоиерей Евгений Иванов.

Храмы Алма-Аты в настоящее время охраняются силами сотрудников охранных агентств.

Справка "РГ"

Ночные Рождественские богослужения были перенесены на 10 утра 7 января. по местному времени. Глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) 5 января обратился к верующим с призывом не поддаваться на провокации, не разжигать междоусобный конфликт и остановить противостояние.