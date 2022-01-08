Президент Туркменистана распорядился потушить газовый кратер в пустыне Каракумы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился найти способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада", и давно стал достопримечательностью. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Туркменское телевидение.

В ходе встречи кабинета министров глава государства отметил, что природный газ, сгорающие многие годы, наносит вред экологии и здоровью местных жителей. Кроме того, страна теряет ценное сырье, которое можно было бы экспортировать.

Президент получил вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс, привлечь ученых, при необходимости, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.

"Врата ада" - это впадина, расположенная в пустыне Каракумы, в 266 километрах севернее Ашхабада, около села Дарваза. Диаметр - около 60 метров, глубина - 20 метров. В 1971 году, когда на этом месте бурили скважину, произошел обвал грунта. Геологи решили поджечь выходящий из провала газ, предполагая, что пожар прекратится через несколько дней. Однако природный газ, выходящий из кратера, все эти годы непрерывно горит днем и ночью.