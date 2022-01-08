Путешествуем на колесах: один день на родине Гагарина

Шестьдесят лет назад вместе с именем Юрия Гагарина мир узнал, где родился первый космонавт планеты. И уже 12 апреля 1961 года в город Гжатск на Смоленщине устремились корреспонденты главных советских газет.

Сам Юрий Алексеевич в статусе первого космонавта Земли смог побывать на своей малой родине, увидеться с близкими и земляками только 17 июня 1961 года.

А до этого его принимали в Праге - столице единой тогда Чехословакии - и в нескольких болгарских городах, включая Софию, Пловдив, Варну. Официальные и неофициальные приглашения первому космонавту пришли из восьмидесяти стран. В результате Юрий Гагарин совершил 46 зарубежных визитов, посетив при этом 29 стран.

На многие места, где побывал космонавт-1, теперь можно взглянуть из космоса - такая возможность есть на карте, что создали к 60-летию Первого полета.

А что стоить увидеть, если на 172 километре автомагистрали М-1 "Беларусь" из Москвы или в Москву вы решите притормозить и завернуть на родину Юрия Гагарина? Интерактивная карта и эксклюзивное видео - рождественский подарок от "РГ".