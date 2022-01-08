Путин и Мишустин поздравили Марину Неелову с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Марину Неелову с 75-летием. По словам главы государства, народная артистка РСФСР является человеком необыкновенного обаяния и таланта. Ее игра - как в кино, так и в театре - захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства.

Глава государства отметил, что и сегодня актриса продолжает радовать поклонников своим творчеством.

Премьер-министр Михаил Мишустин также направил Марине Нееловой поздравительную телеграмму. "Образы, созданные Вами в кинематографе и на театральной сцене, - это всегда актерское чудо, полет фантазии и вдохновения, душевная щедрость", - отметил глава кабинета министров. Мишустин пожелал Нееловой вдохновения, удачи, благополучия, а также ярких премьер.