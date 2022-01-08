Андрей Бочкарев: Девять школ-гигантов планируется ввести в Москве в 2022 году

Девять школ-гигантов на 11,5 тысячи мест планируется ввести в эксплуатацию в столице в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство новых школ и детских садов - одно из ключевых направлений нашей работы по развитию социальной инфраструктуры. Так, в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 40 детских садов более чем на 9,6 тысячи мест, а также 27 школ более чем на 19 тысяч мест, включая девять школ-гигантов на 11,5 тысячи мест", - отметил Бочкарев.

Как отметил глава стройкомплекса, крупные школы, в частности, появятся на территории ТиНАО: "В Ватутинках появится школа на 1,2 тысячи мест, в Мосрентгене - на 1,1 тысячи. Также инвесторы построят две школы-гиганта в поселении Десеновское и одну - в Сосенском, а рядом с деревней Рассказовка девелопер построит школу сразу на 2,1 тысячи учащихся".

По словам заммэра, другие школы-гиганты появятся на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале района Некрасовка.