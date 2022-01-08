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08.01.2022 12:13
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: На станции "Кленовый бульвар" БКЛ строится пересадка на Бирюлевскую линию метро

Текст: Любовь Проценко

На станции "Кленовый бульвар" БКЛ строится пересадка на Бирюлевскую линию метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"На строящейся станции "Кленовый бульвар" ведется сооружение пересадки на одноименную станцию перспективной Бирюлевской линии. На данный момент более чем на две трети выполнены ограждающие конструкции котлована по технологии "стена в грунте", - рассказал он.

По словам заммэра, такая технология позволяет исключить влияние на окружающую застройку при работах по разработке котлована.

"Обе станции будут иметь уникальный архитектурный облик - дизайн станции "Кленовый бульвар" БКЛ напоминает объекты расположенной рядом усадьбы "Коломенское", а облик станции Бирюлевской линии был определен в ходе международного конкурса - консорциум под лидерством знаменитого британского бюро Zaha Hadid Architects предложил концепцию с запоминающейся динамической системой освещения".

В международный консорциум по разработке дизайна станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии вошел российский концерн "КРОСТ", который реализует масштабные проекты квартальной застройки, а также развивает собственное инновационное производство экологически чистых строительных материалов. Гендиректор "КРОСТа" Алексей Добашин рассказал:

"Дизайн станции "Кленовый бульвар" на Бирюлевской линии станет элегантным и легким. Наземный вестибюль будет представлять собой полностью прозрачную конструкцию с естественным освещением. Один из акцентов сделали на технологичность - современное программное обеспечение и методы проектирования обеспечат удобную навигацию для пассажиров".

После завершения строительства БКЛ и Бирюлевской ветки для пассажиров станут доступны новые удобные маршруты на юг столицы.

Напомним, БКЛ - флагманский проект столичного метростроения. Новое кольцо будет длиной более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 22 из которых перевозят москвичей и гостей столицы.

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