Андрей Бочкарев: На станции "Кленовый бульвар" БКЛ строится пересадка на Бирюлевскую линию метро

На станции "Кленовый бульвар" БКЛ строится пересадка на Бирюлевскую линию метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На строящейся станции "Кленовый бульвар" ведется сооружение пересадки на одноименную станцию перспективной Бирюлевской линии. На данный момент более чем на две трети выполнены ограждающие конструкции котлована по технологии "стена в грунте", - рассказал он.

По словам заммэра, такая технология позволяет исключить влияние на окружающую застройку при работах по разработке котлована.

"Обе станции будут иметь уникальный архитектурный облик - дизайн станции "Кленовый бульвар" БКЛ напоминает объекты расположенной рядом усадьбы "Коломенское", а облик станции Бирюлевской линии был определен в ходе международного конкурса - консорциум под лидерством знаменитого британского бюро Zaha Hadid Architects предложил концепцию с запоминающейся динамической системой освещения".

В международный консорциум по разработке дизайна станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии вошел российский концерн "КРОСТ", который реализует масштабные проекты квартальной застройки, а также развивает собственное инновационное производство экологически чистых строительных материалов. Гендиректор "КРОСТа" Алексей Добашин рассказал:

"Дизайн станции "Кленовый бульвар" на Бирюлевской линии станет элегантным и легким. Наземный вестибюль будет представлять собой полностью прозрачную конструкцию с естественным освещением. Один из акцентов сделали на технологичность - современное программное обеспечение и методы проектирования обеспечат удобную навигацию для пассажиров".

После завершения строительства БКЛ и Бирюлевской ветки для пассажиров станут доступны новые удобные маршруты на юг столицы.

Напомним, БКЛ - флагманский проект столичного метростроения. Новое кольцо будет длиной более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 22 из которых перевозят москвичей и гостей столицы.