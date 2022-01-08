Эксперимент по снижению стоимости проезда в метро Москвы продлили до апреля

Акцию "Время ранних" в столичной подземке продлили до 31 марта. Она позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий экономить до половины стоимости проезда, если они воспользуются метро вне утренних часов пик. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.

"Также на квартал продлена акция по выравниваю тарифа "До вокзала" на Казанском направлении Московской железной дороги от 20 станций в сторону Москвы, - добавили в мэрии. - Это стимулирует жителей Подмосковья не пересаживаться на станции метро "Выхино", а выбирать пересадки ближе к центру города - билет до платформ Сортировочная, Электрозаводская и Казанского вокзала стоит столько же, сколько и до станции "Выхино".

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов говорит, что эксперимент уже доказал свою эффективность - он позволил разгрузить одни из самых популярных среди пассажиров участки метро в часы пик. В связи с этим акцию и решили продлить.

Напомним, акцию "Время ранних" впервые запустили в ноябре 2020 года. Скидки на проезд получают те, кто проходит на станции Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Если платить за проезд электронным кошельком, то за проезд спишут всего 23 рубля, а если банковской картой - 26 рублей. Подробности можно узнать здесь.