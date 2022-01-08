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08.01.2022 11:18
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Текст: Александр Мелешенко

В Москве в субботу ожидается до минус 6 градусов преимущественно без осадков, при этом небо большую часть времени будет затянуто облаками. Такой прогноз дали в Гидрометцентре России.

Фото: Денис Кожевников/ ТАСС
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На дорогах возможна гололедица, поэтому автомобилистам и пешеходам следует соблюдать осторожность. Ночью в столице похолодает до минус 8-10 градусов, осадков также не ожидается.

В воскресенье, в последний день новогодних каникул, синоптики прогнозируют примерно такую же погоду, однако на протяжении дня добавится снег.

А в ночь на понедельник ожидается уже сильный снегопад с образованием снежных заносов. Столбики термометров будут держаться на ровне минус 7-9 градусов.

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