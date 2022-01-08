Три человека погибли в ДТП с фурой в Ивановской области

Ивановская полиция работает на месте ДТП, в котором погибли три человека, еще один получил травмы.

Авария произошла в 11:10 на трассе Иваново-Ярославль у деревни Припеково.

- По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, его машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком, - рассказали в МВД России.

Водитель Volkswagen и две его пассажирки погибли на месте аварии. 15-летняя девушка из иномарки госпитализирована. Сотрудники ДПС регулируют движение в месте аварии.