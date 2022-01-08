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Рубрика: Общество

Куда сдать елки для переработки на Дальнем Востоке

Текст: Юлия Гарднер
Новогодние праздники подходят к концу, и многие дальневосточники уже убирают живые елки из домов. Большинство не задумывается и просто выносит деревья на помойку. Между тем отслужившие хвойные красавицы на полигоне не могут разложиться естественным путем, потому что перемешиваются с другим мусором. Органические отходы на свалке выделяют метан и другие вредные газы, отравляя воздух, почву и грунтовые воды. Однако елкам можно дать вторую жизнь, отнеся их в специальные пункты приема.

В Петропавловске-Камчатском такие пункты приема хвойных появились впервые. Они оборудованы специальными контейнерами. Деревья передадут в образовательно-научный центр "Ойкумен", где их переработают в щепу. Ее используют в сельхозработах, ландшафтном дизайне, на промышленных предприятиях.

Фото: iStock
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- В естественных условиях упавшие деревья становятся не мусором, а питательной средой для других организмов, в случае с городской свалкой такого не происходит. Поэтому лучшее, что вы можете сделать с новогодней елкой или сосной в городе, - это сдать ее на переработку, - сказала советник губернатора Камчатского края Екатерина Емец.

Пункты приема в Петропавловске-Камчатском работают с 5 по 15 января по следующим адресам:

1. ул. Абеля в районе дома № 17/1,

2. ул. Войцешека в районе дома № 3а,

3. пересечение ул. Ларина и пр. Таранца,

4. ул. Кирдищева в районе дома № 4,

5. ул. 50 лет Октября в районе дома № 10/1,

6. ул. Океанская в районе дома № 121/2,

7. в районе "Дома культуры СРВ".

В Хабаровске живые елки традиционно принимает зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева. Как сообщили в пресс-службе учреждения, хвойные служат для обустройства вольеров, а также становятся витаминной подкормкой для копытных животных.

В зоосаде принимают только цельные деревья, полностью очищенные от мусора, мишуры, дождика и других украшений. При этом елки перед сдачей нужно завернуть в целлофан.

До 31 января дерево можно привезти в зоосад самостоятельно и оставить его на нижних воротах - проходной служебного входа. Зоосад находится в селе Воронежское-2, на улице Молодежной, 18. А еще сдать хвойное в городе можно с 14 по 31 января в одной из точек сбора у "Леруа-Мерлен" или ТСЖ "Благо" (улица Калараша, 13).

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В Сахалинской области акцию "Вторая жизнь Елки" запустило министерство экологии региона. Помочь с переработкой деревьев взялось областное УФСИН. Специалисты примут хвойные у местных жителей для мульчирования и переработки в щепку.

К участию приглашают всех желающих. Сдать елку можно 8, 15 и 22 января с 10:00 до 17:00 в Южно-Сахалинске по следующим адресам:

• улица Детская в районе дома 18а;

• улица Пограничная напротив дома №22 (район ТЦ "Янтарь)

• территория между школами №21 и 22.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край ДФО Камчатский край

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