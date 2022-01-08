В Хабаровске при пожаре на ферме погибли 180 животных

В Хабаровске в субботу днем произошло возгорание на ферме. Вспыхнуло одноэтажное деревянное строение на Федоровском шоссе, 10/1.

К приезду брандмейстеров строение было полностью охвачено огнем, внутри находились животные. К полудню пожарным удалось остановить распространение огня. Пламя локализовали на площади 200 квадратных метров.

"По предварительным данным, 180 голов крупного и мелкого рогатого скота спасти не удалось". - сообщает региональный Главк МЧС.

Тушение пожара продолжается. На месте работают 15 человек и четыре единицы техники.