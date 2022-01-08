В России сформировалась мода с восточным кодом

Приморье намерено экспортировать моду. В этой отрасли на Дальнем Востоке работают десятки модельеров во Владивостоке, Якутске, Хабаровске, Благовещенске. Есть свои бренды одежды, отмеченные на всероссийских и зарубежных показах.

В прошлом году во Владивостоке прошла уже третья неделя моды - Vladivostok design week. И сейчас в Приморском крае запустили проекты, благодаря которым в регионе может появиться новая статья экономики и экспорта.

"Дальневосточная мода отличается оригинальной географической привязкой к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, - объясняет директор Института сервиса, моды и дизайна Владивостокского университета экономики и сервиса Инна Клочко. - Например, мы, как и в Республике Корея, не отшиваем больших партий. Мы либо создаем одежду из оригинальных материалов (часто для одежды не предназначенных), либо производим эксклюзивные образцы, которые всегда имеют восточный культурный код".

Его в одежде жителей Дальневосточного федерального округа можно проследить по цветовой гамме, часто заимствованной из Японии. А еще по минимализму при конструировании моделей, что свойственно моде Китая. Или по восточному орнаменту на одежде, который уже не воспринимается как заимствованный. Дизайнеры Дальнего Востока аккумулировали в своей работе все модные тенденции азиатских стран. Это залог того, что наша продукция будет востребована на внешних рынках.

"Приморский край традиционно ассоциируется с сырьевым направлением - рыба, лес, продукция сельского хозяйства. Мы же можем быть интересны как точка входа для российских дизайнеров на азиатские рынки. Власти Приморья готовы это поддерживать", - заверил зампред правительства края Николай Стецко.

Уже официально запущена стратегическая программа "Киберателье" и креативные индустрии". Также во Владивостоке планируют сформировать "инфраструктурный креативно-технологичный кластер - международный евро-азиатский центр притяжения технологий, представителей модной индустрии, создателей контента".

За мудреным деловым стилем приморских чиновников кроется идея перевести региональную индустрию моды и легкую промышленность на новую экологическую и технологическую модель развития в горизонте ближайших 15 лет. На реализацию проекта в 2022-м из бюджета Приморского края будет направлено более 34 миллионов рублей.

"По оценкам экспертов, объем только российского рынка одежды превышает триллион рублей, а международного - 2,5 триллиона долларов, - отметила председатель правительства края Вера Щербина. - Цель нашего нового проекта - развитие потенциала креативной экономики с использованием существующих ресурсов модной индустрии".

Это, по словам главы приморского правительства, в конечном итоге позволит сформировать во Владивостоке кластер по производству одежды из экологичных материалов. А "Киберателье" - это единое окно заказов, коммуникаций и сделок производителей продукции, поставщиков материалов, конструкторов.

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