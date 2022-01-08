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08.01.2022 12:18
Рубрика: Происшествия

Четверо молодых людей насмерть задохнулись в автомобиле под Оренбургом

Текст: Алексей Юхтанов (Оренбург)
Фото: СУ СКР по Оренбургской области Фото: СУ СКР по Оренбургской области
Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Следственным комитетом РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тел четверых человек, в том числе двоих несовершеннолетних, говорится в сообщении ведомства.

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Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после того как рано утром 8 января 2022 года в салоне автомобиля ВАЗ-2112 с заведенным мотором, стоявшего в гараже частного домовладения по улице Чапаева в поселке Адамовка Адамовского района Оренбургской области, были обнаружены тела троих жителей поселка Адамовка 19, 15 и 15 лет, а также 18-летнего жителя города Оренбурга.

Двери машины были заперты, а в помещении гаража на момент обнаружения трупов наблюдались признаки высокой концентрации выхлопных газов. Ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта. Следователи сообщают о признаках предшествовавшего распития спиртных напитков, а также "воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания", телесных повреждений не выявлено. Обстоятельства выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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