В Башкирии 11 человек попали в больницу с подозрением на отравление хлором

В Иглинском районе 11 человек почувствовали себя плохо после отдыха в бассейне банного комплекса села Ясная поляна. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным причина происшествия - превышение допустимого содержания хлора в воде бассейна. 11 человек госпитализированы. Все пострадавшие проходят обследование в больнице.

- На место направлена оперативная группа ГУ МЧС России по РБ и лаборатория химико-радиометрического центра Государственного комитета РБ по ЧС, - пояснили в МЧС по РБ.

Региональный следком начал доследственную проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также проверку проводит прокуратура Иглинского района.