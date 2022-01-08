Минздрав Иркутской области выяснит причину смерти школьницы в больнице

В министерстве здравоохранения Иркутской области прокомментировали ситуацию с гибелью ребенка в больнице Братска.

Накануне СМИ сообщили о смерти в одном из медицинских учреждений города 14-летней девочки с подозрением на инсульт. В больницу школьницу, которая пожаловалась родителям на сильную головную боль, доставила служба скорой помощи, но спасти жизнь пациентки не удалось.

По информации ведомства, на вызов прибыла первая освободившаяся бригада медработников. После госпитализации девочки местных врачей консультировали специалисты из областного центра. "Однако случай в медицине редкий", - заявили в министерстве. Минздрав проводит служебную проверку.