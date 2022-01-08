Полк РВСН с ракетами "Сармат" заступит на боевое дежурство к концу 2022 года

В одном из полков Ужурской ракетной дивизии, расположенной в Красноярском крае, продолжают готовить инфраструктуру, необходимую для перевооружения воинской части на новый ракетный комплекс "Сармат". Минобороны РФ сообщило, что в соединение доставляют соответствующее оборудование, там идет монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта.

"Начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат", - отметили в ведомстве. - Уже через несколько лет Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства".

В Минобороны напомнили, то сейчас на вооружении РВСН находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". А в группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Известно, что новый стратегический ракетный комплекс "Сармат" будут серийно выпускать на Красноярском машиностроительном заводе. Глава военного ведомства России Сергея Шойгу лично отслеживает все этапы подготовки к этому важнейшему не только для армии, но и всей страны событию. Уже успешно проведены бросковые испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28. На очереди - серия ее летных испытаний. Именно по результатам этих пусков будет приниматься решение о принятии "Сармата" на вооружение. Планируется, что новый стратегический комплекс РВСН собираются поставить на боевое дежурство в одном из полков Ужурской ракетной дивизии до конца нынешнего года.

"Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода", больше известной на Западе как "Сатана". В ходе бросковых испытаний нового стратегического комплекса, по оценке экспертов, подтвердилась правильность принятых конструктивных решений, заложенных в новейшее грозное оружие.

Эксперты считают, что новая жидкостная ракета предшественнице ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам - ее превзойдет. Для этого конструкторы заложили в перспективную систему лучшее соотношение полезной нагрузки и стартовой массы. При общем весе более 100 тонн новая ракета с разделяющейся головной частью доставит до 10 тонн полезной нагрузки в любую точку мира. А ее высокая энергетика скажется не только на боевой эффективности ракеты, но и позволит разнообразить способы противодействия средствам ПРО, в том числе космическому эшелону ударных средств.

Бывший руководитель 4-го ЦНИИ минобороны генерал Владимир Василенко полагает, что тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования дает возможность доставлять боевые блоки к целям не только по энергетически оптимальным траекториям с жесткими азимутами подлета, но и наносить удары с различных направлений, включая доставку блоков через Южный полюс. Учитывая географическое положение России, перелететь через Северный полюс этой ракете вообще не составит труда. Была информация, что эти самые боевые блоки смогут подходить к цели на гиперзвуковой скорости. То есть возможность их уничтожения будет сведена к минимуму.

Как ранее заявил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, кандидат военных наук генерал-майор запаса Олег Усатенко, реализация планов по созданию ракетного комплекса "Сармат", способного преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО, даст группировке РВСН новые возможности по ядерному сдерживанию в любых условиях развития военно-политической обстановки.