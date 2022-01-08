Три жителя Хакасии погибли из-за неосторожности при курении

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели трех человек при пожаре в Усть-Абаканском районе Хакасии. Речь идет о "причинении смерти по неосторожности", сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы утром 8 января. При тушении огня в одном из частных домов на улице Ленина села Калинино пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины с признаками отравления угарным газом. По данным следователей, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Известно также, что проживавшая в доме семейная пара и гость накануне употребляли спиртные напитки.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.