В аэропорту на севере Красноярского края произошел пожар

Ночью 8 января в модульном здании аэропорта Диксон на севере Красноярского края произошло возгорание. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности, сообщила сегодня Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, здание загорелось около 3 часов 20 минут местного времени. Работникам аэропорта удалось самостоятельно локализовать пожар. Пострадавших нет, оборудование аэродрома не повреждено. Посадки и вылеты воздушных судов не приостанавливались. На месте ЧП работают специалисты МЧС и следственно-оперативная группа.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, уточнили в надзорном ведомстве.