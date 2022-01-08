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08.01.2022 14:29
Рубрика: Происшествия

В аэропорту на севере Красноярского края произошел пожар

Текст: Дмитрий Машуков

Ночью 8 января в модульном здании аэропорта Диксон на севере Красноярского края произошло возгорание. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности, сообщила сегодня Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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По предварительным данным, здание загорелось около 3 часов 20 минут местного времени. Работникам аэропорта удалось самостоятельно локализовать пожар. Пострадавших нет, оборудование аэродрома не повреждено. Посадки и вылеты воздушных судов не приостанавливались. На месте ЧП работают специалисты МЧС и следственно-оперативная группа.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, уточнили в надзорном ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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