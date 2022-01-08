В Кемеровской области при пожаре в пансионате погибли 4 человека

Пожар произошел в пансионате для пожилых людей "Золотой век" в Кемеровской области. Погибли четыре человека, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

Информация о возгорании в пансионате, расположенном в СНТ Печатник под Кемерово, поступила в 23.02 мск. К моменту прибытия пожарных горели личные вещи на площади 10 квадратных метров.

В МЧС отметили, что с места ЧП эвакуировано 48 человек. К тушению пожара привлекались 48 человек и 14 единиц техники.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу Кемеровского района, по предварительным данным, стало причиной пожара могло стать короткое замыкание.