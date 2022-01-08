Горная бригада ЮВО получила более 50 комплектов альпинистского снаряжения

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, получили более 50 комплектов современного альпинистского снаряжения.

Начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев рассказал, что каждый комплект специальной экипировки включает свыше 80 элементов. Это - снегоступы, ледорубы, горные и скальные молотки, обвязки, веревки, альпинистские палатки, спальники, горные лыжи, костюмы, ботинки, рюкзаки и другое имущество, необходимое для выполнения задач в сложных условиях горной местности.

"Военнослужащие горного подразделения ЮВО регулярно оттачивают свое мастерство на учениях в горах Северного Кавказа, а также выполняют в высокогорье разведывательно-поисковые задачи", - заявил Астафьев.

Ранее сообщалось, что расположенная в станице Сторожевой на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, эта горная мотострелковая бригада известна тем, что в ее составе имеется единственный в российской армии вьючно-транспортный взвод. Там военные используют специально натренированных для такой службы лошадей.

Для выполнения задач в горах отобраны очень выносливые лошади карачаевской породы. Они прекрасно ориентируются на местности. Способны совершать в связках длительные переходы по скалам и горным тропам. С их помощью горные стрелки доставляют в труднодоступные места некоторые виды вооружения, боеприпасы, продукты питания, снаряжение, другие необходимые военным грузы. За сутки одна связка из четырех лошадей способна перенести по горам до 250 килограммов полезной нагрузки.

Но это, разумеется, не отменяет особые требования к солдатам и офицерам бригады. Все они являются хорошими альпинистами и умеют действовать в горах. Для выполнения там различных задач горных мотострелков обеспечивают специальной экипировкой.