Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа

Правительство выделит до 7,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет на реализацию программ экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ регионов СКФО: Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана.

Минпросвещения РФ совместно с руководством регионов Северного Кавказа до 1 февраля должны представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года. Объем финансирования составит до 11,08 миллиарда рублей.

Мишустин поручил Ростуризму, Минэкономразвития и Минстрою вместе с руководителями регионов СКФО, госкорпорациями "Туризм.РФ" и "Кавказ.РФ" до 1 марта проработать вопрос реализации туристических инвестиционных проектов.

Стоимость трассы между Черноморским и Кавказским туркластерами рассчитают к 1 мая.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 1 марта должны направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию промышленных парков и технопарков.