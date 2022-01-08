В Осетии в лобовом столкновении "Лады" с грузовиком погиб человек

В Северной Осетии утром 8 января на 12-м километре трассы "Владикавказ-Лескен-2" произошла автокатастрофа, в которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РСО-Алания.

По данным полиции, 21-летний водитель "Лады Гранта" мчался по трассе от Владикавказа в сторону станицы Архонская. Он превысил допустимую скорость движения, а затем выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП "Ладу" полностью смяло, и она улетела в кювет, машина не подлежит восстановлению. Водитель легковушки скончался на месте происшествия от многочисленных травм. Сейчас сотрудники МВД республики выясняют все обстоятельства и причины этого инцидента.