Штраф за плохую уборку улиц Петербурга в праздники превысил 6 млн рублей

В Петербурге возбуждено 55 административных дел за плохую уборку бытового мусора и снега на улицах города. Общая сумма штрафов за выявленные нарушения превысила шесть миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции города.

За праздничные дни было проверено более тысячи многоквартирных домов во всех районах Санкт‑Петербурга. Почти треть адресов - территории, где инспекторы зафиксировали некачественную работу управляющих компаний и ТСЖ. В число недобросовестных попали не только частные компании и ТСЖ, но и новый регоператор по уборке дворов - компания "Невский экологический оператор".

Напомним, новый регоператор приступил к обязанностям с января 2022 года. И уже в конце декабря на некоторых площадках для сбора мусора появились объявления с предупреждением о возможных задержках с оказанием этой услуги.

Как сообщили в пресс-службе Жилинспекции, было проверено 24 государственных, 40 частных управляющих компаний и 31 ТСЖ, ЖСК. Большая часть претензий касалась опасного нависания снега с кровли зданий. Это 37 процентов от общего количества зафиксированных нарушений. На втором месте по популярности - вывоз мусора.

В инспекции пообещали, что продолжат ежедневную проверку жилых комплексов на качество очистки крыш от наледи и контроль за уборкой и вывоза снега с придомовых территорий. Главы администраций районов, где обнаружены нарушения предупреждены о необходимости принятия мер для устранения причин и условий правонарушений.