Новости

Митрополит Иларион поддержал законопроект "О гражданстве РФ" 16:03
Токаев освободил Абдымомунова от должности замсекретаря Совбеза Казахстана 15:51
Ученые обнаружили поражение органов у перенесших ковид в легкой форме 15:37
Захарова: ОБСЕ не оказала помощи подвергшимся нападениям в Казахстане журналистам 15:36
В Кремле объяснили, почему Путин встретил Рождество в Ново-Огареве 15:20
Дивизион САУ "Коалиция-СВ" пополнит танковую армию ЗВО 15:13
В Румынии ношение тканевой маски будет караться штрафом в 570 долларов 15:06
МЧС продолжает действовать в усиленном режиме 14:56
Ученые назвали "омикрон" предвестником конца острой фазы пандемии 14:50
Слуцкий: Усилиями миротворцев ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане 14:48
Москвичам пообещали суперснежный финал новогодних каникул 14:39
На Кубани отменили запланированные прямые рейсы из Сочи в Казахстан 14:37
Медведев поблагодарил команду за выступление на ATP Cup 14:28
Диетолог рассказала о рисках отказа от мясной пищи 14:15
CNN: США опасаются негативных последствий ужесточения антироссийских санкций 14:08
В Екатеринбурге умер один из создателей Конституции России 1993 года 14:08
В Казахстане тарифы на услуги ЖКХ заморожены до 1 июля 14:04
Путин обсудил ситуацию в Казахстане с Лукашенко и Пашиняном 14:00
Онлайн-саммит ОДКБ по ситуации в Казахстане пройдет в ближайшие дни 13:35
В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок 13:23
Установлены еще 45 имен бойцов, погибших в Великую Отечественную войну 13:04
Посольство РФ: Нет данных о россиянах, пострадавших в ДТП в Египте 12:31
Путин и Мишустин поздравили Марину Неелову с 75-летием 12:28
Лукашенко поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем 12:21
Четверо молодых людей насмерть задохнулись в автомобиле под Оренбургом 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
08.01.2022 15:15
Рубрика: Культура

Петербургский пенсионер создал снежную копию Спаса на Крови

Текст: Инесса Суворова

Снежная копия храма Спаса на Крови появилась во Дворе одного из домов в Приморском районе города. Ее автор - петербургский пенсионер Владимир Кузьмин.

Фото: Предоставлено Пресс-службой ГМЗ "Петергоф"
Петр - строитель и охотник до женщин: Как отметят 350-летие первого российского императора

На создание реплики понадобилось две недели, разнообразный инструмент, к примеру, детская лопатка или кухонная терка, умелые руки и, конечно, много снега. По свидетельству соседей, это не первая работа мастера. В прошлые зимы во дворе уже появлялись копии Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Ласточкиного гнезда.

Их возникновение связано не только и не столько с желанием ваятеля, сколько с зимней природной щедростью. В некоторые зимы для появления шедевра может не случиться снега или подходящего градуса по Цельсию. В этом году материала предостаточно: зима 2021-2022 года может претендовать на лидерство по количеству выпавшего снега. Да и прогнозы синоптиков на конец января позволяют надеяться на то, что скульптура простоит подольше.

Такое зимнее строительство Владимир Кузьмин ведет уже около 10 лет. И даже имеет за это общественную награду - знак "За заслуги перед Приморским районом Санкт-Петербурга". Как сообщается на официальной странице администрации района: "за неравнодушное отношение к благоустройству своего двора, а также за большой личный вклад в создание новых достопримечательностей в Приморском районе".

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Фото

Главное сегодня

В Кремле объяснили, почему Путин встретил Рождество в Ново-Огареве
Токаев освободил Абдымомунова от должности замсекретаря Совбеза Казахстана
CNN: США опасаются негативных последствий ужесточения антироссийских санкций
В Казахстане опровергли слухи об отъезде Назарбаева
В Курганской области местный житель из ружья расстрелял полицейских
Мировое кино: чего ждать от 2022 года
Какие книги мы будем читать в наступившем году