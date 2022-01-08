Снежная копия храма Спаса на Крови появилась во Дворе одного из домов в Приморском районе города. Ее автор - петербургский пенсионер Владимир Кузьмин.

На создание реплики понадобилось две недели, разнообразный инструмент, к примеру, детская лопатка или кухонная терка, умелые руки и, конечно, много снега. По свидетельству соседей, это не первая работа мастера. В прошлые зимы во дворе уже появлялись копии Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Ласточкиного гнезда.

Их возникновение связано не только и не столько с желанием ваятеля, сколько с зимней природной щедростью. В некоторые зимы для появления шедевра может не случиться снега или подходящего градуса по Цельсию. В этом году материала предостаточно: зима 2021-2022 года может претендовать на лидерство по количеству выпавшего снега. Да и прогнозы синоптиков на конец января позволяют надеяться на то, что скульптура простоит подольше.

Такое зимнее строительство Владимир Кузьмин ведет уже около 10 лет. И даже имеет за это общественную награду - знак "За заслуги перед Приморским районом Санкт-Петербурга". Как сообщается на официальной странице администрации района: "за неравнодушное отношение к благоустройству своего двора, а также за большой личный вклад в создание новых достопримечательностей в Приморском районе".