В Вологде убили трехлетнего ребенка и его мать

В Вологде доме на улице Беляева произошло убийство трехлетнего ребенка и его 34-летней матери. Их тела нашли в квартире, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Подозреваемый задержан, о нем известно, что ему 26 лет. Мужчине вменяют не только двойное убийство женщины и ребенка, но также убийство 83-летнего пенсионера. Тело пожилого мужчины было найдено по другому адресу, в квартире по улице Ветошкина, но способ совершения преступления и то, как злоумышленник попытался скрыть тело, оказался схож, поэтому дела объединили в одно производство.

Также известно, что из квартиры пенсионера пропали деньги.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, мотив совершения убийств.