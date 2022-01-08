Флеболог назвал шесть верных правил восстановления после праздников

Во время новогодних праздников многие, конечно же, нарушали привычный режим приема пищи. Явно переедали и баловали себя разными вкусностями, соленостями и копченостями, к которым не притрагивались в течение всего года. Как теперь привести себя в норму?

Флеболог, хирург, онколог, специалист бариатрической медицины (хирургического снижения веса) Александр Хитарьян рассказал "Российской газете", как быстро и полноценно восстановиться после праздников.

Правило №1 - правильное начало дня. Утром нужен легкий завтрак с клетчаткой (например, фрукты, орехи).

Правило №2 - останавливаем негативные процессы.

Для этого начинайте и заканчивайте день 1 чайной ложкой меда (если нет аллергии и противопоказаний). Мед едим утром после стакана воды, минут через 20-30. Это даст бактерицидный эффект, а также предотвратит процессы брожения от новогодних блюд и сложных сочетаний продуктов.

И перед сном - еще одна чайная ложка за час до сна, без напитков и еды.

Правило №3 - подбираем сочетание продуктов. Поскольку вы уже достаточно намешали в праздники, сейчас самое время нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

Для этого очень важно правильно сочетать продукты. Правил и секретов множество, все они основаны на знаниях физиологии и рефлексах пищеварительной системы. Но начнем с простого - выбирайте блюда из одной категории. Если салат мясной, то и на горячее должно быть мясо, а не рыба, то есть не смешивайте разные виды белка одновременно.

Правило №4 - ощелачивание. Переедание провоцирует повышенную выработку ферментов, что приводит в свою очередь к "закислению" организма.

Избыток кислот накапливается в печени, вредит желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) и приводит к множеству неприятных последствий - изжоге, болям в желудке.

Самый действенный ощелачивающий продукт - зелень (петрушка, укроп, шпинат, руккола, всевозможные салаты и т.д.). После застолья тщательно следите за ее наличием в рационе и добавляйте к каждому приему пищи с белковыми продуктами. В день порция зелени должна быть минимум 20 граммов.

Правило №5 - очищение. Откажитесь на несколько дней от всех слизеобразующих продуктов (вся молочная продукция, крупы с глютеном, орех кешью), чтобы ваш организм и ЖКТ отдохнули, ушла отечность и улучшилось качество кожи. Это, кстати, отличная профилактика целлюлита.

Правило №6 - активный детокс. Процесс вывода токсинов идет через поры, кожу, с дыханием, поэтому проводите время активно и на свежем воздухе. Рекомендуются кардиотренировки, любая физическая активность: лыжи, коньки, сноуборд, прогулки, игры с детьми и другое.