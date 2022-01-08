В Крыму расцвели подснежники, сон-трава и крокусы

На южном побережье Крыма в первые январские дни уже распустились первые весенние цветы, которые традиционно радуют туристов.

В Никитском ботаническом саду посетители уже любуются первыми набравшими бутоны или даже распустившимися подснежниками. Этому способствует высокая температура воздуха, которая в первую декаду января превышает средние многолетние значения на 8-10 градусов.

Кроме того, как ранее сообщала "РГ", еще в конце декабря здесь зацвел абрикос Муме. А сейчас благоухают магония, криптомерия, зимоцвет, розы и другие растения.

А вот в популярном у туристов парке "Учкуевка" в Севастополе можно найти первые полностью раскрывшиеся цветки сон-травы, или прострела крымского. Пробились из-под холодной земли и крокусы, которые также отлично переносят низкую температуру воздуха.

Фото: Илья Изотов/ РГ

Впрочем, начиная со вторника, Крым ожидает новое серьезное похолодание, когда ночные температуры воздуха будут опускаться до минус 10 градусов. Пройдут снегопады.