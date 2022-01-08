В Курганской области местный житель из ружья расстрелял полицейских

Младший сержант Денис Михалев погиб при исполнении служебных обязанностей, у него остались жена и двое детей Фото: Управление МВД России по Курганской области

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейского в селе Мишкино Мишкинского района, произошедшем сегодня ночью, а также ранения еще одного сотрудника полиции.

Как сообщили в прокуратуре, местный житель в два часа ночи 8 января из нарезного ружья устроил стрельбу по полицейскому автомобилю УАЗ, находившемуся рядом с отделением полиции. В результате сотрудник патрульно-постовой службы, 27-летний сержант полиции погиб на месте, а его коллега - младший сержант полиции был ранен. Сейчас он госпитализирован. Нападавшего силовики ранили при задержании, от чего он впоследствии умер в больнице.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, нападавший - ранее судимый местный житель 1977 года рождения. В регионе начаты оперативные проверки соблюдения требований федерального законодательства об оружии.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.