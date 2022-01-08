В Тюмени от отравления спиртом умерли девять человек

Девять человек погибли от употребления нелицензированной спиртосодержащей жидкости в Тюмени. Как сообщили в региональном управлении СК, четверо местных жителей, подозреваемых в распространении паленого алкоголя уже задержаны, дают показания и участвуют в следственных действиях.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). За это преступление может последовать наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Как отмечают в СК, нелегальный метиловый спирт с водочной этикеткой "Родники Сибири", продавался в течение пяти дней, начиная с 3 января наступившего года в торговых точках Тюмени, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской. По версии следствия, смерть всех погибших наступила от употребления этой жидкости. Не исключено, что число погибших может вырасти еще.

Сотрудники СК уже провели осмотр мест происшествия, обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, допросили свидетелей.