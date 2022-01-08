Региональные СМИ - о Рождестве: долгожданном, волшебном и... вкусном

В пятницу, 7 января все мы отметили Рождество Христово - один из главных праздников христиан, второй по значимости после Пасхи, символ примирения человека с Богом. О том, как россияне готовились к нынешнему Рождеству, рассказали региональные СМИ, партнеры "Российской газеты".

Колядки в Родниках

Накануне Рождества городская газета "Вперед" (город Троицк, Челябинская область) предоставила слово одному из своих авторов, Наталье Николаевой, которая поделилась с читателями "рождественскими" воспоминаниями.

"Одно из воспоминаний моего детства: село Родники Троицкого района, куда я много лет приезжала на школьные каникулы к бабушке и дедушке. Хрустящий зимний снежок, белые от искрящегося инея березы, дым из печных труб… Это были 70-е годы - времена советских праздников. Но в Рождество никто никого не зазывал в сельский клуб ни на торжественные доклады, ни на концерты. Но ощущение какого-то волшебства и значимости момента витало над всеми. Даже наш дед - истинный коммунист и убежденный атеист - закрывал глаза на то, как бабушка готовится к Сочельнику: печет шаньги, пироги с сушеными лесными ягодами, замораживает в чулане "снежки" из сладкого творога.

Взрослые долго не ложились спать в рождественскую ночь. Не спали и мы - накрывшись одеялами, рассказывали друг другу таинственные истории. И хотя церкви в деревне не было, а на месте, где должны были быть иконы, стоял портрет Сталина, мы слышали шепот бабушек про "пост" и "помолиться". И все ждали, когда нам скажут: можно идти колядовать!

Мы наряжались в тулупы, валенки, румянили щеки помадой, у кого были - надевали новогодние маски. А затем шли по домам к своей родне, соседям… И вот уже звучат веселые колядки: "Отворяйте сундучки, вынимайте пятачки! По копеечке давайте колядовщикам!" Домой приходили с полными мешками добра: конфет, пряников, булочек, леденцов на палочках, а то и с денежкой. Потом с соседними ребятишками угощали друг друга. Но самое главное было угостить того, кто в этом особенно нуждался: немощных стариков, больных, детей из бедных семей. До сих пор благодарю моих близких за то, что еще с детства нас приучали к этой главной рождественской традиции - милосердию".

Нагадала себе принца

Порадовала читателей и газета "Тихоокеанская звезда", предоставив слово одному из своих авторов - жительнице Хабаровска, которая тоже поделилась своими "рождественскими" воспоминаниями, но поскромничала и скрыла свое имя под буквами "Г.М."

"Накануне Нового года по телевизору в очередной раз показали добрый советский фильм "Одиноким предоставляется общежитие". Общежитская жизнь заводских девушек напомнила годы моего студенчества. А еще памятный рождественский вечер, проведенный за гаданием о будущем, после чего жизнь моя превратилась в волшебную сказку с самым настоящим принцем.

В том далеком 1967 году в одной из трехкомнатных секций женского общежитии на улице Ленина проживали 12 девчат. И в ночь под Рождество собралась вся наша дружная компания, чтобы вместе загадать заветные желания. Конечно, речь пошла о суженом-ряженом, о котором мечтала каждая из нас.

Когда очередь дошла до меня, я загадала: "У моего мужа будут карие глаза, высокий рост. Он стройный, обаятельный, симпатичный. Не пьет, не курит. Зарплату приносит. А еще у него прекрасный музыкальный слух, который передастся нашим детям".

Послушав меня, девушки воскликнули: "Принца себе загадала!". А я и не понимала: разве может быть по-другому? И спрашивала соседок: "Многие загадывают: "Хочу хорошего мужа". Когда слышу такое, мне всегда хочется спросить: "А какого именно?"…

Спустя некоторое время в наше общежитие назначили нового воспитателя, который уже успел поработать во Владивостоке и вернулся назад в Хабаровск. Возвращаюсь как-то вечером после учебы, а соседки говорят: "Твой принц прибыл!". Спрашиваю: "Какой еще принц?" Мне объясняют: "Как какой? Это наш новый воспитатель! Глаза, как ты заказывала, карие. Сам стройный, стеснительный…" И ему обо мне уже доложили: аккуратная, ответственная, надежная. Так заочно девушки нас и соединили.

Во время коллективных выходов в кино узнала, что окончил он пединститут, работал в воинской части, заведовал клубом… Приятное впечатление произвело знакомство с его родителями. Запомнилось, что деньги в их семье лежали свободно на комоде. А еще запомнилось, как однажды мы пошли с ним гулять и увидели - букеты продают. Цветы стоили дорого. Он потратился - что и говорить, почти ползарплаты не пожалел!

Встречались мы без поцелуев, без объятий. Однажды он пошел меня провожать, а когда я уже села в автобус, крикнул: "Выходи за меня замуж!" И тут двери закрылись, я уехала… А в автобусе все смотрели на меня. Смотрели и улыбались… Разве такое забудешь?

Спустя год после загаданного под Рождество желания мы с моим принцем поженились. 22 февраля исполнится 53 года нашей семейной жизни. Мы вырастили трех сыновей, каждый из них получил высшее образование, создал семью. Дождались двух внучек и трех внуков. "Ты мой принц!" - часто говорю я своему любимому мужу. И в ответ слышу от него приятные слова и комплементы.

Девушкам и женщинам, которые мечтают о хорошем муже, мой совет: в ночь перед Рождеством загадайте себе того, о ком мечтаете. Отправьте свое желание во Вселенную. А главное - верьте, и оно обязательно сбудется!"

Счастливый пельмень

Газета "Камчатский край" пригласила читателей 7 января принять участие в рождественском фестивале с оригинальным названием "Счастливый пельмень". Это мероприятие было организовано в рамках популярного "праздника вкусной еды" - всероссийского гастрофестиваля "ПапоротнИКРАб".

"Пельменный двор" на центральной площади Петропавловска-Камчатского предлагает полакомиться самыми разными вариациями на тему излюбленного новогоднего блюда. С русскими пельменями и украинскими варениками будут соперничать японские гедза, монгольские буузы, итальянские равиоли, корейские дамплинги, грузинские хинкали, другие "пельменные" гости из разных стран. В начинках обязательно будут использованы уникальные камчатские продукты: оленина, морепродукты, дикоросы и дичь. Пять везунчиков, которым достанутся "счастливые" пельмени, получат призы от организаторов. Состоятся интересные конкурсы - на самое быстрое поедание пельменей, по сборке мясорубки и перемалыванию фарша, хоккей пельменями вместо шайб и другие веселые забавы.

В финале фестиваля пройдет награждения победителей онлайн-конкурса на лучший семейный рецепт пельменей и вареников "Пельменное семейство". Начинка конкурсных кулинарных изделий должна частично или полностью содержать камчатскую пищевую экзотику: морепродукты, оленину, жимолость, папоротник, черемшу, другие ягоды и дикоросы. Автор лучшего рецепта получит 15-килограммовый запас вкуснейших пельменей. За второе место будут вручены 10 кг, за третье - 5 кг. Фестиваль проводится при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Рождественские сласти

Одно из главных рождественских удовольствий - праздничный обед, когда стол ломится от изысканных яств, особенно желанных после строгого рождественского поста. Но аппетитные деликатесы идут впрок не каждому. Газета "Волга" (Саратов) обратила внимание своих читателей на детей с редким заболеванием - фенилкетонурией (ФКУ), при котором нельзя употреблять белковую пищу. Никакого ароматного мяса, никакой копченой или соленой рыбы, ничего такого "вкусненького"... Бедные дети, ничего этого им нельзя даже в праздник… Но, оказывается, можно приготовить вкусный и безопасный рождественский обед даже для ребенка, которого отравляет белок.

"Пищеводитель по фенилкетонурии" придумали в региональной организации помощи людям с ФКУ по Саратовской области "Вкус жизни", а реализовали на деньги фонда президентских грантов. На мастер-классе пятеро детей в возрасте от шести до шестнадцати и три мамы приготовили рождественский обед под руководством повара Елены Назаровой.

На рабочем столе разложили разделочные доски, покрытые пергаментной бумагой, в рядок - восемь скалок, по количеству участников. Елена достала из холодильника пакет с кусочками теста, каждый будущий повар получил по два. Ребята раскатывали тесто и вырубали из него елочки, звезды и кометы, которые тут же отправлялись в духовку. Мука для приготовления теста использовалась специальная, на основе крахмала, но на качестве имбирного печенья это почти не отразилось. Все девять минут, пока кометы и звезды пропекались в духовке, по студии плыл аромат корицы и апельсиновой цедры.

А вот в глубокой миске лежали заготовки: тыквенные брусочки. Дети и взрослые нарезали тыкву кубиками. Тыква и лук отправляются в кастрюлю, где уже разогрелось золотистое оливковое масло. Масло потрескивает, лук становится золотистым, тыква делается мягкой. Каждый су-шеф подходил по очереди к кастрюле, чтобы перемешать овощи. А шеф Елена рассказывала об истории итальянской пасты. И на десять минут все под шипение овощей переносились на пляжи Италии, сплошь заставленные сушилками для макарон.

- Хорошая паста всегда негладкая, - отмечала Елена. - У нее всегда есть какие-нибудь ребрышки, зазубринки. Кто-нибудь догадается - почему?

Никто не догадался. А ответ поразил простотой: чтобы с макаронины не стекал соус!

Тут как раз подоспели овощи - тыква дошла до полуготовности. И прямо в овощи Елена высыпала низкобелковые макароны. После чего хорошенько перемешала пасту с овощами и залила все это теплой водой. Когда макароны дошли до готовности, Елена вылила в них сливки. Но не коровьи. Кокосовые. К запаху корицы, имбиря и апельсиновой цедры добавился запах кокоса.

- А напиток будет? - спросил кто-то из детей.

- Да, сегодня мы с вами будем готовить какао!

- Оооо! Какао! - пронесся восхищенный вздох.

Какао-порошок использовался специальный. Растворяли его в разогретом кокосовом молоке. Причем это не простое кокосовое молоко, которое можно найти в любом магазине, а опять же специализированное. Чтобы какао получилось ароматным и по-настоящему рождественским, шеф Елена рекомендовала добавить в растительное молоко палочку корицы, два-три бутона гвоздики и тонко снятую апельсиновую цедру.

Когда ребята разлили какао по стаканчикам, пришла очередь взбитых сливок. Сливки родители разрешили взять обыкновенные, но пришлось их строго титровать: в каждый стакан не больше 15 граммов сладкой пены из баллончика.

И вот пришло время взвешивать основное блюдо. 190 граммов пасты с тыквой посыпали десятью граммами веганского пармезана. Рождественский обед готов!

Дети похватали вилки и принялись уплетать собственноручно приготовленные лакомства.