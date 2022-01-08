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08.01.2022 20:29
Рубрика: В мире

Рогозин: На Байконуре сохраняется спокойная обстановка

Текст: Наталия Ячменникова
Ночь и день на Байконуре прошли без происшествий. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу.

"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная. Ночь и день прошли без происшествий", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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Глава Роскосмоса отметил, что население с пониманием относится к действиям городских властей и администрации космодрома. Накануне глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о введении в городе ряда ограничений до 19 января. В частности, ограничены перемещения и работа КПП в ночное время. Кроме того, заведения общепита работают только до 22:00, запрещена торговля алкогольными напитками в городе, сообщает ТАСС.

6 фактов из истории космодрома Байконур

1. Есть несколько дат, которые могли бы считаться днем основания легендарного космодрома "Байконур": когда на станции Тюра-Там высадился первый десант строителей; когда постановлением правительства было закреплено решение о создании полигона для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Р-7; когда состоялась закладка первого здания будущего города.

И все-таки Байконур "родился" 2 июня 1955 года. В этот день директивой Генштаба была определена организационно-штатная структура полигона.

2. Строительство космодрома велось в строжайшем секрете. "Знали только, что Минобороны создает ракетную базу для защиты своих рубежей, нанесения ответного ядерного удара по США в случае войны, - рассказывал "РГ" заслуженный строитель России, прораб легендарного "Гагаринского старта" полковник в отставке Сергей Алексеенко. - В легендах прикрытия Генштаба она имела название "Стадион".

3. Откуда взялось название "Байконур"? Когда при оформлении документов в Международной авиационной федерации (ФАИ) в Париже на установление рекордов Юрия Гагарина по дальности и высоте полета необходимо было указать место расположения старта, чтобы не рассекречивать Тюра-Там, решили указать поселок Байконыр, расположенный в 400 км к северу. Уже позже название перекочевало на космодром.

4. Почему для космодрома выбрали столь суровое место с резко континентальным климатом? Чем южнее стартует ракета, тем больше приращения к скорости она получает от вращения Земли, поясняют специалисты. Кроме того, есть большой коридор для приземления отработанных боковых блоков в ненаселенных пожаробезопасных районах. Всем требованиям соответствовали и климатические условия: солнечно почти 300 дней в году. А это важно для сохранения наземного пускового оборудования.

5. Сейчас космодром представляет собой мощный научно-испытательный комплекс, расположенный на территории площадью 6750 квадратных километров. Административный центр - город Байконур. Кстати, сам город в разное время именовался по-разному: поселок Заря, Звездоград (перед приездом генерала де Голля), поселок Ленинский, город Ленинск, а с 1995 года официально - Байконур.

6. Главный конструктор Сергей Королев считал "Байконур" счастливым местом. Почему? При рытье котлована под "Гагаринский старт" на глубине 35 метров было обнаружено древнее костровище. Несколько поленьев были уже покрыты серебристыми высолами. Срочно вызвали археологов из ближайшего города. Но они так и не приехали. Тогда одно полено прораб отправил в столицу. Оттуда через три месяца пришел ответ: находке 10-30 тысяч лет. Узнав об этом, Сергей Павлович резюмировал: "Самое главное, что мы строим сооружение на берегу жизни древней цивилизации, значит это место будет счастливым и для нас". А небольшой уголек положил в спичечный коробок и унес с собой.

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