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08.01.2022 05:00
Рубрика: Экономика

"Росгеология" рассчитывает на рост вложений государства в геологоразведку

Текст: Сергей Тихонов
"Росгеология" разработала новую Стратегию развития геологической отрасли страны. Сейчас идет обсуждение предложений в экспертной среде, сообщил "Российской газете" глава компании "Росгеология" Сергей Горьков.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По его словам, в действующей сейчас стратегии развития геологической отрасли прописано, что к 2025 году государство должно полностью прекратить вкладывать деньги в геологоразведку. "В нашей стране, где экономика очень сильно зависит от состояния минерально-сырьевой базы, прекращать государственные вложения в геологоразведку - абсурдно, как минимум", - говорит он.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"С учетом усложнившихся задач по поиску новых месторождений полезных ископаемых инвестиции государства нужно наращивать. Необходимо создать механизмы, гарантирующие восполнение запасов. Государство должно определиться, какие виды сырья для него являются стратегическими и дефицитными, в разведку которых надо вкладываться в первую очередь", - полагает Горьков.

Кроме этого, необходимо создать систему мотивации, стимулировать недропользователей, чтобы они вкладывались в геологоразведку. Сейчас компании в основном занимаются разведкой территорий, находящихся вблизи уже разрабатываемых ими участков, а нужно идти на новые территории, считает Горьков.

Полный текст интервью с главой "Росгеология" Сергеем Горьковым читайте на сайте "Российской газеты".

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