"Росгеология" рассчитывает на рост вложений государства в геологоразведку

"Росгеология" разработала новую Стратегию развития геологической отрасли страны. Сейчас идет обсуждение предложений в экспертной среде, сообщил "Российской газете" глава компании "Росгеология" Сергей Горьков.

По его словам, в действующей сейчас стратегии развития геологической отрасли прописано, что к 2025 году государство должно полностью прекратить вкладывать деньги в геологоразведку. "В нашей стране, где экономика очень сильно зависит от состояния минерально-сырьевой базы, прекращать государственные вложения в геологоразведку - абсурдно, как минимум", - говорит он.

"С учетом усложнившихся задач по поиску новых месторождений полезных ископаемых инвестиции государства нужно наращивать. Необходимо создать механизмы, гарантирующие восполнение запасов. Государство должно определиться, какие виды сырья для него являются стратегическими и дефицитными, в разведку которых надо вкладываться в первую очередь", - полагает Горьков.

Кроме этого, необходимо создать систему мотивации, стимулировать недропользователей, чтобы они вкладывались в геологоразведку. Сейчас компании в основном занимаются разведкой территорий, находящихся вблизи уже разрабатываемых ими участков, а нужно идти на новые территории, считает Горьков.

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