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08.01.2022 06:00
Рубрика: Экономика

Рослесхоз объяснил рост цен на доски

Текст: Алексей Дуэль
Причиной резкого роста цен на пиломатериалы - в том числе доски, брус и другие нужные в хозяйстве деревяшки в два раза по официальной статистике и в три - по ценникам на рынках - в Рослесхозе считают мировую пандемию коронавируса. Как объяснил "РГ" глава ведомства Иван Советников, из-за невозможности путешествовать, ходить в рестораны и развлекаться другими привычными способами, многие люди решили направить сэкономленные деньги на строительство и ремонт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз, - сказал Советников. - Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется".

Рослесхоз сообщил, насколько в России увеличилась заготовка древесины

По оценке экспертов, оптимальным временем для закупки пиломатериалов будет февраль-март: к этому моменту цены максимально снизятся перед новым ростом в начале дачного сезона.

Увеличить предложение досок вслед за увеличением спроса лесопромышленный комплекс оказался не в состоянии, добавил Советников.

"Есть предельная емкость транспортных коридоров: больше, чем вмещает теплоход, вагон или лесовоз, на них не загрузить, - продолжил глава Рослесхоза. - Есть возможности производства: если целлюлозно-бумажный комбинат может переработать полтора миллиона кубометров древесины, то два - уже никак. Есть мощности по заготовке: у бригады лесорубов возможности тоже не безграничны".

По оценке Советникова, на Востоке страны цена на пиломатериалы будет ниже, чем в Европейской части. Это последствие вступления в силу запрета на экспорт "кругляка". Из-за него случится перегрузка переработки, стоимость сырья пойдет вниз, а следом подешевеет и готовая продукция.

"Это простимулирует развитие перерабатывающих производств, - заключил Советников. - Над этим работают коллеги из Минпромторга, думаю, что все у нас получится, ни одна компания не уйдет с рынка. Лес - бизнес рентабельный".

Полностью интервью с главой Рослесхоза читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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