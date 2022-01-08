Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации

Так, в первые три дня не стоит заниматься интенсивными физическими нагрузками, посещать сауну и пить алкоголь. При этом душ принимать можно.

Если после вакцинации поднимается температура - это нормально, напоминают в Роспотребнадзоре.

"Допускается симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", - сообщает ведомство.

Также специалисты рекомендуют в течение 35-42 дней после прививки соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Дело в том, что на формирование полноценного иммунного ответа на введение вакцины потребуется именно такое количество времени.

"Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены", - напоминают в ведомстве.

Если же после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, то переживать не стоит - вакцина не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.

"Если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал", - также советуют специалисты Роспотребнадзора.