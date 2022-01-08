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08.01.2022 09:20
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации

Текст: Алексей Рыбин
Роспотребнадзор перечислил правила поведения после вакцинации от коронавируса. В ведомстве напомнили, что после прививки стоит отнестись к своему здоровью внимательно.

Так, в первые три дня не стоит заниматься интенсивными физическими нагрузками, посещать сауну и пить алкоголь. При этом душ принимать можно.

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Если после вакцинации поднимается температура - это нормально, напоминают в Роспотребнадзоре.

"Допускается симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", - сообщает ведомство.

Также специалисты рекомендуют в течение 35-42 дней после прививки соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Дело в том, что на формирование полноценного иммунного ответа на введение вакцины потребуется именно такое количество времени.

"Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены", - напоминают в ведомстве.

Если же после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, то переживать не стоит - вакцина не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.

"Если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал", - также советуют специалисты Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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