Россия и Беларусь обсуждают строительство новой атомной электростанции

Россия и Беларусь ведут переговоры о строительстве новой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Все большее и большее количество стран принимают решения или о расширении своих атомных мощностей или приходят в "атомный клуб". Яркий такой пример - Беларусь. Прошло меньше 10 лет (с начала строительства - прим. "РГ"), один блок (Белорусской АЭС) уже устойчиво работает, физпуск второго состоялся под новый год. И первый вопрос, который нам задает правительство Белоруссии: а как мы будем действовать, если соберемся строить еще одну атомную станцию в Республике Беларусь? Мы с большой теплотой вспоминаем все, что происходило за эти годы, но аппетит приходит во время еды, и мы уже обсуждаем строительство второй станции", - сказал Лихачев в эфире "России 24".

Поручение о проработке вопроса строительства второй АЭС ранее дал своему правительству президент Беларуси Александр Лукашенко. Предполагается, что перед началом строительства нужно будет провести "большой объем научных исследований", говорил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время посещения действующей БелАЭС.

На данный момент строительство БелАЭС продолжается: первый энергоблок был запущен летом 2020 года, второй еще строится. Мощность каждого энергоблока составляет 1,2 гигаватта, подрядчик - "Росатом".