Сергей Данкверт: Более 80% кормов для домашних животных не соответствуют заявленному составу

Из 450 образцов кормов для домашних животных, которые проверил Россельхознадзор, 380 не соответствуют заявленному составу, рассказал в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Так, по его словам, в отдельных консервах с добавлением мяса кролика ДНК кролика отсутствовало.

В других популярных консервах, которые продаются почти в каждом магазине, были заявлены несколько видов мяса, но там мяса не было вовсе никакого - в корме присутствуют только растительные ингредиенты, соя и кукуруза.

На маркировке одних испанских консервов была заявлена мясо-костная мука. Но инспекторы Россельхознадзора в ходе проверки предприятия выяснили, что это мука из перьев птицы.

"Мы же вводили ограничения в отношении определенного перечня стран не просто из-за нашей прихоти, а потому что ветеринарные службы серьезно снизили уровень контроля за своими экспортерами, что в результате привело к отгрузкам в Россию кормов сомнительного качества и уровня безопасности", - пояснил глава Россельхознадзора.

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