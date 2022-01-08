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08.01.2022 17:02
Рубрика: В мире

"Спутник V" включили в список вакцин минздрава Израиля для туристов

Текст: Александр Саможнев
Иностранные туристы, привитые одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами, либо вакцинированные "Спутником V" при условии положительного серологического теста после прилета, а также переболевшие коронавирусом и имеющие соответствующий сертификат, смогут въезжать на территорию Израиля с 9 января.

По данным минздрава еврейского государства, для въезда иностранцы обязаны получить две дозы вакцины, причем ко дню их въезда на территорию Израиля должно пройти не менее 14 дней со дня получения второй дозы и не более 180 дней в день их выезда.

Что касается переболевших коронавирусной инфекцией, они должны иметь сертификат о выздоровлении, который поддается электронной проверке минздравом Израиля на основании положительного результата молекулярного анализа (ПЦР).

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