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Рубрика: В мире

США одобрили добровольный отъезд сотрудников генконсульства в Алма-Ате

Американские власти одобрили в пятницу добровольное возвращение на родину сотрудников генконсульства в Алма-Ате. Соответствующее уведомление опубликовал Госдепартамент США.

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
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Речь идет о тех сотрудниках дипведомства, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также о членах семей всего персонала, передает ТАСС. Госдеп также предупредил американцев, что протесты "могут серьезным образом отразиться на способности посольства США предоставлять консульские услуги".

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни января, позже они переросли в беспорядки. До 19 января в республике действует режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью "в преодолении террористической угрозы" в ОДКБ. Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Они не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.

В мире США В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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